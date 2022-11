Rhein-Main-Derby : Kolo Muani sichert Eintracht einen Punkt in Mainz

Mainz Der französische Stürmer verwertet in der zweiten Hälfte ein traumhaftes Zuspiel von Nationalspieler und WM-Teilnehmer Mario Götze zum 1:1-Ausgleich gegen Mainz 05. Damit überwintern die Hessen auf einem Europapokalplatz.

„Es war wie immer in Mainz. Ein aggressiver Gegner, der keinen Zentimeter Platz gelassen hat“, sagte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode bei DAZN und meinte mit Blick auf die vergangenen Monate: „Es ist hervorragend, was wir geleistet haben. Die Entwicklung vom ersten Spieltag, wo wir auf die Mütze bekommen haben, bis heute. Achtelfinale in der Champions League, der Platz in der Bundesliga - das könnte kaum besser sein.“