Klares Handspiel eines Mainzers : Köln diskutiert wegen Schiri-Entscheidung

Mainz Nach einer desaströsen Leistung am vergangenen Spieltag hat der 1. FSV Mainz 05 am Freitag gegen den 1. FC Köln mit einem Sieg die passende Antwort gegeben. Gesprächsstoff lieferte ein Traumtor der Mainzer und eine fragliche Entscheidung des Schiedsrichters.

Der Trainer hatte von seiner Mannschaft eine Reaktion auf das schwache Spiel am vergangenen Samstag in Düsseldorf (0:1) gefordert. Insbesondere die Offensive schien verstanden zu haben und legte mit den Toren von Jean-Paul Boëtius (21.), Robin Quaison (57.) und Levin Öztunali (82.) den Grundstein für den Befreiungsschlag.

Reichlich Gesprächsstoff lieferte nach dem Spiel eine Entscheidung des Schiedsrichters Frank Willenborg: Eine Flanke vom Kölner Kingsley Schindler traf Moussa Niakhaté in der 63. Minute im Sechzehner am Arm - doch der Pfiff vom Referee blieb aus. Selbst nach einem Blick auf den Videoassistenten nahm Willenborg seine Entscheidung nicht zurück - ein Urteil das Kölns Trainer Achim Beierlorzer nicht nachvollziehen konnte: „Der Schiedsrichter schaut sich die Szene sogar nochmal an, da hätte er das Handspiel erkennen müssen. Es fühlt sich so noch viel beschissener an.“