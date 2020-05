Medienbericht : Klubs verlieren durch Geisterspiele 91 Millionen Euro

Frankfurt Die Spielzeiten in der Bundesliga und der 2. Liga können wegen der Corona-Panedmie nur mit Geisterspielen beender werden. Das bedeutet auch finanzielle Einbußen wegen fehlender Zuschauereinnahmen.

Der Spielbetrieb in den beiden höchsten deutschen Spielklassen soll planmäßig am Samstag wieder starten. In der Bundesliga stehen noch 82 Partien aus, in der 2. Liga sind es 81.