Streit ausgeräumt : Keller und Rummenigge machen gemeinsame Sache für Gehaltsobergrenze

Frankfurt Fritz Keller und Karl-Heinz Rummenigge haben sich ausgesprochen. Gemeinsam wollen der DFB-Präsident und Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender nun den Kampf gegen zu hohe Gehälter angehen.

Fritz Keller saß konzentriert vor einer Bücherwand in der DFB-Zentrale, als er die überraschende Wende im Zwist mit Karl-Heinz Rummenigge verkündete. "Ich habe am Dienstagmorgen mit ihm gesprochen", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, "und die Sache ist ausgeräumt. Ich freue mich, dass ich mit ihm einer Meinung bin". Das mächtige Duo, ließ Keller durchblicken, werde künftig sogar gemeinsame Sache machen.

Beim Kampf gegen ausufernde Gehälter wollen Keller und Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Rummenigge so schnell wie nur möglich zu Pionieren aufsteigen. "Deshalb werden wir einen Brief an den UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin schreiben", kündigte Keller in der Medienrunde an, bei der selbstverständlich auch der verbale Angriff von Rummenigge auf den DFB-Boss noch einmal thematisiert wurde.