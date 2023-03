Beim BVB-Sieg gegen Köln Kameramann durch Pyrotechnik in Dortmund am Auge verletzt

Schon in der vergangenen Woche hatte es beim Revierderby zwischen Schalke 04 und dem BVB mehrere solcher Vorfälle gegeben. Beide Fanlager zündeten in der Arena massiv Pyrotechnik. Dabei erlitt eine Frau in der Schalker Nordkurve Verbrennungen am Auge und am Augenlid. Im Krankenhaus wurden der 30-Jährigen weitere Splitter eines Bengalos aus dem Auge entfernt. Zudem wurde ein Fotograf von Pyrotechnik aus dem Gästeblock getroffen. Der Mann blieb unverletzt, seine Jacke wurde beschädigt. Der 58-Jährige erstattete Anzeige.