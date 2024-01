Erstes Spiel nach Rückkehr Sancho mit Vorlage bei BVB-Sieg in Darmstadt

Zu harmlos war der Gegner, zu holprig wirkten die Bemühungen der Schwarz-Gelben. „Das wird kein Spiel sein, an das ich mich in zehn Jahren noch erinnern werde. Es war kein Augenschmaus“, sagte Julian Brandt, Schütze des Führungstreffers (24.), am Sky-Mikrofon: „Der Ball war sehr schnell weg in den ersten 15 Minuten. Wir gehen aus dem Nichts in Führung. Im Lauf der zweiten Halbzeit wurden die Darmstädter platt, dann kamen die Chancen.“