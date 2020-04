DFL-Chef bezeichnet Kritik als „Missgunst“ : Seifert rechtfertigt Rückkehr-Pläne des Fußballs

Frankfurt Das Konzept für den Neustart der Bundesliga steht. Wann es weitergeht, muss die Politik entscheiden. Kritik an den Plänen des deutschen Profifußballs beschreibt DFL-Chef Christian Seifert als „Missgunst“.

DFL-Chef Christian Seifert hat sich gegen Kritik an den Neustart-Plänen des deutschen Profifußballs gewehrt. Wie auch andere Firmen in der Corona-Krise sei die Deutsche Fußball Liga ein Unternehmen, „das zurückkehren möchte und irgendwann zurückkehren muss“, sagte Seifert am Donnerstag in Frankfurt am Main.