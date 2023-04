„Situation komplett analysieren“ Keine Jobgarantie für Hertha-Trainer Schwarz

Nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz findet das übliche Regenerationstraining von Hertha BSC nicht auf dem Platz statt. Trainer Sandro Schwarz versammelt seine Spieler nach der Rückkehr vom 2:5 bei Schalke 04 zu einer „regenerativen Einheit gemeinsam in der Kabine“, wie es am Samstagvormittag vom Berliner Fußball-Bundesligisten hieß. Anschließend werde wahrscheinlich noch ein gemeinsamer Lauf stattfinden. Eine in der Regel übliche, diesmal aber schon vor dem miserabel verlaufenen Freitagabendspiel nicht angekündigte Medienrunde mit dem Chefcoach findet nicht statt.