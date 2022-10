Trotz Windhorst-Trubel : Hertha erkämpft Punkt gegen Hoffenheim

Berlin Am Sonntagnachmittag gab es in der Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und der TSG Hoffenheim keinen Sieger, die Partie endete 1:1. Die Berliner kamen dabei nach einem Rückstand zurück.

Wenig Abstand zur Abstiegszone und eine bizarre Posse um eine angebliche Schmierenkampagne - Hertha BSC liefert früh in der Saison schon wieder großes Theater. Im Angesicht des Trubels um Vorwürfe gegen den Investor Lars Windhorst diente das 1:1 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag wie eine kleine Beruhigungspille: Es wird sportlich zumindest erst einmal nicht noch schlimmer.

Drei Unentschieden in Serie allerdings seien nicht befriedigend: „Aber die Siege werden schon kommen.“ Torschütze Dodi Lukebakio hingegen war schon ganz glücklich damit, „nicht verloren zu haben“, er forderte mehr Konsequenz im Sturm. Hoffenheim verpasste den Sprung zurück auf einen Champions-League-Platz.

Andrej Kramaric erzielte vor 41.653 Zuschauerinnen und Zuschauern in seinem 200. Bundesliga-Spiel den Führungstreffer für die TSG (25.). Lukebakio (37.) glich für die Berliner aus, die abseits des Platzes für Schlagzeilen sorgen. Einem Bericht der Financial Times zufolge soll Windhorst eine israelische Agentur mit einer Kampagne gegen den früheren Hertha-Präsidenten Werner Gegenbauer beauftragt haben. Der Verein kündigte eine Aufarbeitung an.