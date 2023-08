Bayern schlägt Augsburg Kane-Gala und historische Bestmarke

Ein unglückliches Eigentor von Felix Uduokhai in der 32. Minute brachte den Rekordmeister in Führung. Kane verwandelte in der 40. Minute einen Handelfmeter nach VAR-Entscheidung eiskalt. In der 69. Minute gelang dem 30-Jährigen im zweiten Ligaspiel bereits der dritte Treffer. 75.000 Fans in der Allianz Arena feierten Kane euphorisch. Dion Beljo (86.) verkürzte für die Gäste.