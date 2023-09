Zehn Tore in Fünf Spielen Guirassy ist das Sinnbild für die Rückkehr des Mittelstürmers

Das war mal ganz anders. Leidgeprüfte Anhänger des 1. FC Köln werden sich erinnern. 2016 holte der FC den damals 20-Jährigen vom französischen Erstligisten OSC Lille. Die Verantwortlichen waren schwer überzeugt davon, einen kommenden Hochkaräter verpflichtet zu haben, und sie drückten diese Überzeugung in einem Fünfjahres-Vertrag aus. Doch Guirassy bleibt den Kölnern allein wegen einer erstaunlichen Chancen-Verschwendung in Erinnerung. Er leistete sich groteske Fehler im Abschluss, und seine Bilanz in der Stadt am Dom liest sich entsprechend: 37 Spiele, sechs Tore, Abstieg in die Zweite Liga. So manche Karriere endet an dieser Stelle.