Pappfans und Roboter-Trommler : Fußball-Geisterspiele sollen laut und bunt werden

Köln Fans aus Pappe, trommelnde Roboter, Autokinos vor dem Stadion: Ausgesperrte Fußball-Anhänger rüsten sich für Geisterspiele.

Auch in anderen Städten bereiten sich viele Fans derzeit kreativ auf die ungeliebten Geisterspiele vor. Die Ideen reichen von Gesängen über Stadionlautsprecher bis hin zu trommelnden Robotern. Ludwig ist nicht von allen Vorschlägen gleichermaßen begeistert. "Alles, was künstlich wirkt, ist nicht in unserem Interesse. Unsere Aktion ist auch ein Mahnmal, dass Fans im Stadion nicht zu ersetzen sind. Es darf nie so weit kommen, dass keine Zuschauer mehr ins Stadion gelassen werden", sagt der 50-Jährige.