Stimmung per Knopfdruck : "Applaus-App" soll Geisterspiele aufpeppen

Köln Fangesänge in leeren Stadien? Dank einer App soll es auch bei Geisterspielen Stimmung geben. Nicht alle Fans finden das gut. Die Macher planen derweil sogar eine Ausweitung auf andere Sportarten.

Das Prinzip ist einfach: In der App (Kosten: 99 Cent) wählt jeder Fan seinen Verein, je nach Spielsituation kann er mit einer Fingerbewegung Jubeln, Klatschen, Singen oder Pfeifen. Je mehr User drücken, desto lauter wird die Emotion ins Stadion übertragen. "Wir können bis zu 350.000 Mitstreiter bedienen, wären aber auch in der Lage, eine Million pro Spiel abzudecken", sagt Theumert. Mit einigen Klubs seien die Gespräche bereits "konkret".

Mraz glaubt dennoch an seine Idee und hofft auf eine Integration in die offiziellen Vereins-Apps. Und er sieht sogar noch größeres Potenzial: "Wir sind auch für andere Sportarten wie Basketball oder Handball offen." Schließlich, so Theumert, gebe es im gesamten Sport derzeit ein Vakuum: "Und wir bieten eine Lösung an."