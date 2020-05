Mit Trauerflor und Schweigeminute : Bundesliga gedenkt am Wochenende Corona-Opfern

Frankfurt Die Fußball-Bundesliga und die 2. Bundesliga werden an den kommenden beiden Spieltagen mit einer Gedenkminute an die Opfer der derzeitigen Coronavirus-Pandemie erinnern. Zudem werden alle Teams mit einem Trauerflor auflaufen.

In der derzeitigen Krise musste die Bundesliga etwa zwei Monate pausieren. Nach der Erlaubnis der Politik darf die aktuelle Saison seit vergangenem Wochenende mit Geisterspielen fortgeführt werden. „Gleichzeitig gebühren all denjenigen großer Dank und höchste Anerkennung, die sich in Medizin, Pflege, Versorgung, Politik und vielen weiteren Bereichen in unserem Land unermüdlich im Kampf gegen die Auswirkungen der Pandemie einsetzen“, fügte Seifert an.