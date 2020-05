DFL-Chef Seifert : Freitagsspiele geplant - „Keine Probleme mit Dazn“

Frankfurt Nach dem Neustart der Fußball-Bundesliga wird es nach Aussage von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert auch wieder Freitagsspiele geben. Nur die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn wird auf den Samstag verschoben.

Die Deutsche Fußball Liga hatte am Donnerstag mit seinen 36 Profi-Clubs beschlossen, nach zwei Monaten Zwangspause wegen der Coronaviurs-Pandemie die Saison am 16. Mai (Samstag) fortzusetzen und bis zum 27. Juni (Bundesliga) und 28. Juni (2. Bundesliga) zu beenden. Spiele am Freitag sind am ersten Spieltag nach der Unterbrechung in beiden Ligen nicht vorgesehen. Dazn stehen in dieser Bundesliga-Saison vertraglich noch zehn Spiele zu, dazu vier Relegationsspiele zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga.