Bundesliga kompakt : Frankfurt erobert Rang vier – Union Berlin gewinnt wieder nicht

Frankfurts Mario Götze (l-r), Ansgar Knauff, Jesper Lindström und die beiden Torschützen Randal Kolo Muani und Djibril Sow jubeln nach dem Tor zum 2:0. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Der FC Bayern beendet das Jahr 2022 als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, weil Union Berlin gegen den FC Augsburg nicht gewinnen konnte. Derweil überholten Frankfurt und Leipzig den BVB.

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 4:2 (3:1)

Tempo, Tricks, Tore: Eintracht Frankfurt bleibt in der Fußball-Bundesliga dank einer offensiven Galavorstellung auf der Überholspur. Das Team von Trainer Oliver Glasner bezwang die TSG Hoffenheim verdient mit 4:2 (3:1) und kletterte vorbei an Borussia Dortmund auf einen Champions-League-Rang. Vier Tage vor dem prestigeträchtigen Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 zelebrierten die Hessen phasenweise Zauberfußball, leisteten sich aber auch einige defensive Unaufmerksamkeiten.

„Deutscher Meister wird nur die SGE“, sangen die freudigen Anhänger immer wieder - auch wenn Titelverteidiger Bayern München an der Tabellenspitze noch fünf Punkte vorausliegt. Djibril Sow (6.), Randal Kolo Muani (8.), Dina Junior Ebimbe (29.) und Jesper Lindström (56.) trafen zum siebten Sieg in den vergangenen acht Pflichtspielen. Die zu fehlerhaften Gäste blieben ihrerseits in der vierten Partie nacheinander sieglos, Christoph Baumgartner (38.) und Ozan Kabak (46.) betrieben lediglich Ergebniskosmetik.

RB Leipzig - SC Freiburg 3:1 (0:0)

Bundesliga-Überraschungsteam SC Freiburg hat auf der Jagd nach Tabellenführer Bayern München an Boden verloren. Bei der Neuauflage des diesjährigen DFB-Pokalfinales verlor das Team von Trainer Christian Streich am Mittwochabend beim formstarken Cup-Champion RB Leipzig mit 1:3 (0:0). Folglich stehen die Breisgauer, die zuletzt dreimal in Serie gewonnen hatten, vier Zähler hinter dem Rekordmeister.

RB-Verteidiger Mohamed Simakan (54.), Star-Stürmer Christopher Nkunku (56.) mit seinem zwölften Saisontor und Emil Forsberg per Foulelfmeter (78.) brachten den Freiburgern die dritte Saisonniederlage bei, Lukas Kübler (66.) traf für die Gäste. Zuvor war das Streich-Team lediglich gegen die Bayern (0:5) und Borussia Dortmund (1:3) unterlegen gewesen.

Union Berlin - FC Augsburg 2:2 (2:2)

Union Berlin hat nur drei Tage nach der herben Klatsche bei Bayer Leverkusen den nächsten Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer kam trotz zweimaliger Führung in einer intensiven Partie gegen den FC Augsburg nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus, hält sich mit 27 Punkten aber weiter in den Champions-League-Rängen.

Sheraldo Becker (7.) und Kevin Behrens (22.) trafen im Stadion An der Alten Försterei für die Köpenicker, die am Sonntag durch die 0:5-Niederlage in Leverkusen nach knapp zwei Monaten die Tabellenführung an Rekordmeister Bayern München verloren hatten.

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 1:0 (1:0)

Der FC Schalke 04 meldet sich mit einem Lebenszeichen in der Fußball-Bundesliga zurück. Nach sieben Spielen ohne Punktgewinn besiegte der Tabellenletzte am Mittwochabend den FSV Mainz 05 mit 1:0 (1:0) und verhinderte damit, den Anschluss in der Tabelle komplett zu verlieren.

(sid/stja)