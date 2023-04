Bundesliga FC Bayern nur 1:1 - Tuchel: „Das war schlecht“

Den größten Jubel gab es in der Allianz Arena über den 3:3-Ausgleich in Stuttgart. Meister Bayern München kommt zwar weiterhin nicht in Fahrt, aber der Rivale Borussia Dortmund leistete mit dem Remis beim VfB unerwartet Schützenhilfe. So konnten sich die Bayern weiterhin über einen Zwei-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze freuen.