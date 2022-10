5:0-Erfolg : FC Bayern feiert Kantersieg gegen Freiburg

Der FC Bayern ist wieder in der Spur. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

München Der FC Bayern hat sich in beeindruckender Manier in der Bundesliga zurückgemeldet. Gegen die Überraschungsmannschaft aus Freiburg feierte der Rekordmeister einen Kantersieg.

Die Bosse kamen auf der Ehrentribüne in Champagnerlaune, Julian Nagelsmann sah der Tore-Show seiner Elf hochzufrieden zu. Bei Bayern München ist erst mal alles wieder gut: Das 5:0 (2:0) gegen den SC Freiburg im zweiten Topspiel des Super-Sonntags war ein überzeugender Schlussstrich unter jene Ergebniskrise, die den Rekordmeister zuletzt in der Liga erstaunlicherweise erfasst hatte.

Auch Oliver Kahn hatte in seinem gemütlichen Stuhl keinerlei Anlass zu weiteren Wutausbrüchen. Doch noch kann der Blick auf die Bundesliga-Tabelle in München niemandes Ansprüche befriedigen: Union Berlin, die Sensationsmannschaft aus Köpenick, ist nach zehn Spielen vier Punkte voraus und Spitzenreiter. Die Jagd ist eröffnet.

„Wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde gezeigt, wer hier der Herr im Hause ist“, sagte der überzeugende Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting bei DAZN. Er schickte aber sogleich eine Mahnung hinterher: „Genau daran müssen wir anknüpfen. So muss es für uns weitergehen.“ Dann ist auch der elfte Meistertitel in Serie nicht fern.

Angeführt von einem starken Dreigestirn aus Choupo-Moting, Leroy Sane und Serge Gnabry schoben sich die Bayern immerhin schon mal an den Freiburgern vorbei. Im Gegensatz zu den vergangenen Liga-Spielen erwies sich der Rekordmeister als effizient im Abschluss: Gnabry brachte die Münchner früh in Führung (13.).

Der auffällige Choupo-Moting, der schon an der Entstehung des ersten Treffers beteiligt war, erhöhte nach Vorlage von Sane (33.) und legte diesem das 3:0 (53.) auf. Es war wieder eine echte Neun im Bayern-Spiel. Danach lupfte Sadio Mane auf Zuspiel von Gnabry ein (56.), auch Marcel Sabitzer durfte noch ran (80.).

Nur in der intensiven Anfangsphase hatten die Bayern Schwierigkeiten, das Spiel und den Gegner in den Griff zu bekommen. Freiburg presste hoch, war giftig in den Zweikämpfen, machte die Räume eng und unterband dadurch einen kontrollierten Spielaufbau der Münchner.