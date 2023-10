Trotz 0:2-Rückstand Augsburg siegt bei Thorup-Debüt in Heidenheim

Nach über einem Jahr und 16 vergeblichen Anläufen durfte sich Augsburg mal wieder über einen Auswärtssieg in der Bundesliga freuen, dabei hätte der Start in die Partie kaum schlechter laufen können. Per Doppelschlag durch Tim Kleindienst (17.) und Jan-Niklas Beste (18.) war Heidenheim in Führung gegangen. „Wir waren eine halbe Stunde richtig gut im Spiel“, befand Beste: „Dann weiß ich nicht was passiert, dass wir uns da so auf gut Deutsch einscheißen.“