1:0-Erfolg dank Caligiuri : Augsburg gewinnt Kellerduell in Bielefeld

Augsburg gewinnt Kellerduell in Bielefeld

Bielefeld Abstiegskampf pur auf der Bielefelder Alm: In einem Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenig fußballerischem Glanz holt Augsburg wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Die Weinzierl-Elf schiebt sich damit an der Arminia vorbei.

Der FC Augsburg hat einen weiteren Schritt Richtung Bundesliga-Klassenverbleib gemacht und die Abstiegssorgen bei Arminia Bielefeld verstärkt. Dank des Treffers von Routinier Daniel Caligiuri (50. Minute) zum 1:0 (0:0)-Erfolg über den Tabellennachbarn zog das Team von Fußball-Lehrer Markus Weinzierl in der Tabelle an den Ostwestfalen vorbei und vergrößerte den Abstand zum Relegationsplatz 16 zumindest für einen Tag auf drei Punkte. Wie schon beim beachtlichen 1:1 vor einer Woche gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund profitierten die Augsburger von einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und schöpfen nach dem erst zweiten Auswärtssieg neue Hoffnung für den Saison-Endspurt.