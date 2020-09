Einigung auf sechswöchige Testphase : Bundesliga findet wieder vor Zuschauern statt

Berlin Bund und Länder haben sich rechtzeitig zum Start der Fußball-Bundesliga auf einheitliche Regeln zur Fan-Rückkehr geeinigt. Die Grenze liegt bei 20 Prozent der Stadion-Kapazität.

Die Zeit der Geisterspiele ist in allen Stadien der Fußball-Bundesliga nach sechs trostlosen Monaten vorbei. Für DFL-Boss Christian Seifert steht dennoch fest: Diese 58. Saison der Fußball-Bundesliga wird „die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit in der Geschichte des professionellen Fußballs“. Wo in Frankfurt, Berlin oder Leipzig mittlerweile wieder Zuschauer – in begrenzter Zahl – ins Stadion gelassen wurden, mussten sie in anderen Bundesliga-Städten bisher noch vor den Toren bleiben. Doch das ändert sich nun. Die Chefs der Staatskanzleien verständigten sich am Dienstag zum Bundesliga-Start auf eine bundesweit einheitliche Regelung. Danach soll jetzt ein sechswöchiger Probebetrieb mit Spielen vor Zuschauern anlaufen. Maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität sollen dabei ausgelastet werden dürfen. Schleswig-Holstein hält trotz der Einigung der Länder zur Fanrückkehr im deutschen Sport an seiner Quote von 25 Prozent fest. Das teilte die schleswig-holsteinische Landesregierung am Dienstag auf Anfrage mit. Für Borussia Mönchenglabach bedeutet das: 8500 Unterstützer im heimischen Stadion.