Bundesliga : Eintracht Frankfurt beendet Freiburgs Heimspiel-Serie

Freiburg Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga einen Auswärtssieg beim SC Freiburg eingefahren. Die Breisgauer haben damit erstmals seit neun Heimspielen wieder verloren und einen neuen Rekord verpasst.

Eintracht Frankfurt hat den dritten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert und den Vorsprung auf die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga dadurch weiter vergrößert. Die Hessen gewannen beim SC Freiburg am Sonntag mit 2:0 (2:0) und liegen nun schon fünf Punkte vor dem Relegationsrang. Jesper Lindström (34. Minute) und Filip Kostic (43.) erzielten vor 32 500 Zuschauern im Europa-Park Stadion die Tore für die Gäste. Die Freiburger kassierten zwei Wochen nach dem 1:2 beim FC Bayern München ihre zweite Saisonniederlage. In der Tabelle bleiben sie Dritter, liegen nun aber fünf Zähler hinter dem Zweitplatzierten Borussia Dortmund.