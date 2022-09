FCA siegt 1:0 in Bremen : Ducksch verschießt Elfmeter in der Nachspielzeit – Duo lässt Augsburg aufatmen

Bremen Werder Bremen kann zuhause einfach nicht mehr gewinnen. Im Gegenteil: Gegen den FC Augsburg kassieren die Norddeutschen eine Niederlage. Die Augsburger jubeln über einen auch für ihren Trainer enorm wichtigen Sieg. Kurz vor Schluss wird es hitzig

Die Augsburger haben mit dem Sieg ihren Negativtrend in der Fußball-Bundesliga erfolgreich gestoppt und damit den Heimfluch von Werder verlängert. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie dürften vorerst nicht nur die Abstiegssorgen, sondern auch der Druck auf FCA-Coach Enrico Maaßen geringer werden. Ermedin Demirovic (63.) erzielte den entscheidenden Treffer. Werder wartet somit weiter auf den ersten Bundesliga-Heimsieg seit rund 18 Monaten und verpasste zudem den Sprung auf einen Europapokalplatz.

Wie ein Abstiegskandidat traten die Augsburger am Freitag vor 41 000 Zuschauern im Weserstadion lange nicht auf. Maaßens Mannschaft attackierte die Gastgeber hoch und früh und provozierte dadurch Fehler in der Werder-Defensive. Nach acht Minuten hatte Augsburg schon drei Chancen auf dem Konto. Die beste davon vergab Florian Niederlechner (8.), der Bremens Torwart Jiri Pavlenka umkurvt hatte - dann aber am Ball vorbei trat. Brenzligere Situationen musste der Tscheche nicht mehr überstehen, weil er nach einer halben Stunde wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde. So kam Michael Zetterer zu seinem Bundesliga-Debüt.