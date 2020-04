Sinsheim Dietmar Hopp geht öffentlich einen Schritt auf die organisierte Fanszene zu, auch wenn er dabei nicht nur versöhnliche Worte wählt. Die Anhänger reagieren reserviert.

Dietmar Hopp spricht von "grundlosen" Beschimpfungen seit 13 Jahren, er klagt über die "perfekt inszenierte Hetze" - und dann reicht er den Fans plötzlich die Hand. "Ich will das aber alles gerne vergessen, wenn es von nun an Geschichte ist", sagte der Mäzen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Vollmer fand Hopps Auftritt im ZDF-Sportstudio "unglücklich". In der Coronakrise "ein solches Fass wieder aufzumachen", sagte Vollmer, "ist unpassend". Deshalb würden die organisierten Fans auf Hopps Angebot vorerst auch nicht eingehen, "wir haben aktuell ganz andere Sorgen." So ähnlich äußerte sich auch Jan-Henrik Gruszecki vom Bündnis Südtribüne: "Das Thema Dietmar Hopp ist uns derzeit egal. Das Statement von Dietmar Hopp spricht für sich."

Hopp gilt seit vielen Jahren in der Fanszene als Symbol für eine ausufernde Kommerzialisierung, weil der Milliardär und SAP-Gründer mit seinem Geld Hoffenheims Aufstieg von der Kreisliga in die Bundesliga ermöglichte. "Meine Investitionen in Medizin, Bildung, Forschung und in den Nachwuchssport sind um ein Vielfaches höher als die in den Profifußball der TSG", argumentierte Hopp.