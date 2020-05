Verletzungen auskuriert : Diese Profis können nach der Zwangspause im Saison-Endspurt dabei sein

München Am 16. Mai startet die Fußball-Bundesliga wieder. Die Corona-Zwangspause hatte für einige Spieler auch Vorteile: Sie konnten Verletzungen auskurieren und wären nun wieder einsatzbereit.

Vor der Unterbrechung des Spielbetriebs fehlte Lewandowski in den Spielen gegen Hoffenheim (6:0) und Augsburg (2:0), für ein Comeback in Leverkusen am 18. April wäre es zeitlich wohl sehr knapp geworden. Geht nun alles glatt, kann Lewandowski, der in der vergangenen Woche Vater einer zweiten Tochter wurde, die entscheidende Phase der Meisterschaft prägen: Erst am Sonntag bei Union Berlin (18.30 Uhr/Sky), danach unter anderem beim Klassiker in Dortmund (26. oder 27. Mai). In seinen bislang 23 Saisonspielen hat er bereits 25 Tore erzielt.