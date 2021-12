Transferfenster öffnet : So planen die Bundesliga-Klubs im Wechsel-Winter

Berlin Das Winter-Transferfenster öffnet in Deutschland am Neujahrstag. Die Bundesligisten können dann bis zum 31. Januar Spieler verpflichten, Abgänge sind auch danach noch möglich. Nicht alle Klubs planen große Veränderungen, einige sehen aber Handlungsbedarf.

Am Neujahrstag öffnet das Winter-Transferfenster in Deutschland, dann dürfen die Klubs ihre Kader verändern. In der Fußball-Bundesliga haben einige Vereine den einen oder anderen Verkaufskandidaten im Kader, andere halten nach Verstärkungen Ausschau. Nach Transferschluss dürfen keine Akteure mehr verpflichtet werden. Die Spieler können allerdings ihren Klub noch verlassen. So kann ein Bundesliga-Profi am 31. Januar 2022 beispielsweise auch nach 18.00 Uhr noch in die englische Premier League wechseln. Dort schließt das Transferfenster erst um 23.59 Uhr. Bis Ende Februar sind gar Wechsel nach Russland oder nach China möglich. So ist der Stand bei den 18 Bundesligisten vor dem Start des Transferfensters: