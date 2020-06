Meister, Absteiger & Co. : Diese Entscheidungen können am 31. Spieltag schon fallen

Bayern Münchens Kingsley Coman im Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Foto: dpa/Kai Pfaffenbach

Berlin Die 57. Bundesliga-Saison geht in den Endspurt. Spätestens in zwei Wochen stehen Meister, Ab- und Aufsteiger fest. Doch die ersten fixen Entscheidungen könnten schon am Samstag fallen.

Am 31. Spieltag an diesem Wochenende können in der Fußball-Bundesliga bereits der Meister und der erste Absteiger feststehen. Ein Überblick der Szenarien:

Der FC Bayern wird deutscher Meister, wenn die Münchner gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen und Borussia Dortmund bei Fortuna Düsseldorf verliert.

Gewinnt Borussia Dortmund in Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen verlieren, hat der BVB die Champions League sicher.

Der SC Paderborn steigt ab, wenn die Ostwestfalen gegen Werder Bremen verlieren oder unentschieden spielen und Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund gewinnt.

(eh/dpa)