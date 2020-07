Corona stellt Terminplan auf den Kopf : Die wichtigsten Fragen zum Sommer-Transferfenster 2020

Düsseldorf Die Coronakrise hat alle Zeitpläne und Terminkalender durchkreuzt. Das Sommer-Transferfenster verschiebt sich bis in den Oktober. Zum Start der Wechselperiode 2020 beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Wann öffnet in diesem Jahr das Transferfenster?

Warum gibt es in diesem Sommer zwei Transferfenster?

Bis wann dürfen Vereine Spieler verpflichten?

Warum läuft die Transferphase in diesem Jahr so lange?

Üblicherweise endet die Wechselfrist am 31. August. Bedingt durch die Coronapause hat sich der gesamte Terminplan und das Ende der Saison 2019/20 deutlich nach hinten verschoben. Zudem soll das Ende der Wechselfrist im Oktober den Klubs ermöglichen, möglichst lange und flexibel Transfers zu tätigen, wie es in der Erklärung von DFB und DFL heißt.

Welche großen Wechsel sind bereits getätigt worden?

Am 1. Juli hat zum Beispiel Leroy Sané seinen Wechsel von Manchester City um FC Bayern München perfekt gemacht. Genauso wie Alexander Nübel, den es aus Gelsenkirchen in die bayrische Landeshauptstadt verschlug. Thomas Meunier wechselte von Paris St. Germain zu Borussia Dortmund. Zudem endeten zahlreiche Verträge wie der von Mario Götze beim BVB, einige Leihspieler kehrten ab dem 1. Juli formal zu ihren Heimatvereinen zurück.

Dürfen Zugänge jetzt schon zum Einsatz kommen?

Die Spieler, die jetzt den Verein wechseln oder bereits am 1. Juli ihren Arbeitgeber gewechselt haben, können selbstverständlich am Trainingsbetrieb und sämtlichen PR-Terminen mit ihren neuen Teams teilnehmen. Für Klubs, die noch in Champions League oder Europa League vertreten sind, können sie in dieser Saison aber nicht mehr auflaufen. Alle Wechsel treten formal erst zur kommenden Saison in Kraft.

Was ist nach Ablauf der Wechselfrist am 5. Oktober noch möglich?

Wie sieht es in den anderen europäischen Ligen aus?

Premier League (England), Serie A (Italien) und La Liga (Spanien) haben die Spielbetrieb erst später als die Bundesliga wieder aufgenommen und sind in ihren nationalen Ligen noch aktiv. Entsprechend unklar ist deshalb noch, wann sich in den Ligen das jeweilige Transferfenster öffnet. In England endet der Spielbetrieb erst am 26. Juli, in Italien gar erst Anfang August. Frühestens nach dem jeweiligen Saisonende werden dort Transfers möglich sein. Die großen Ligen wollen allerdings der Empfehlung der Uefa folgen und spätestens am 5. Oktober die Wechselperiode beenden.