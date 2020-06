Bundesliga: Die Teams mit den meisten Toren

Neben zahlreichen weiteren Bestmarken nimmt der FC Bayern München in seiner Saison 2019/20 auch den 48 Jahre alten eigenen Torrekord ins Visier. Mit dem 4:2 bei Bayer Leverkusen am 30. Spieltag erhöhte der deutsche Meister sein Torkonto auf 90 - das entspricht einem Schnitt von 3 Treffern pro Spiel. Bleiben die Münchner in den letzten vier Partien der 57. Bundesliga-Saison so treffsicher, knacken sie die 100-Tore-Marke. Als bisher einzigem Team gelangen den Bayern in der Saison 1971/72 mehr als 100 Treffer (101).