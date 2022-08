Bundesliga kompakt : Köln holt in Überzahl einen Punkt in Leipzig – Bochum reicht Zwei-Tore-Führung nicht

Köln holt in Überzahl einen Punkt in Leipzig – Bochum reicht Zwei-Tore-Führung nicht

Düsseldorf Der 1. FC Köln bleibt auch nach dem 2. Spieltag unbesiegt. Gegen Pokalsieger RB Leipzig erkämpfen sich die Rheinländer ein 2:2. Der VfL Bochum verspielt derweil gegen Hoffenheim eine 2:0-Führung. Die Samstagsspiele der Bundesliga in der Zusammenfassung.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte RB-Edeltechniker Dominik Szoboszlai (45.+1) wegen eines Ellenbogenschlags die Rote Karte gesehen. Nach dem 1:1 beim VfB Stuttgart in der Vorwoche muss Leipzig weiter auf den ersten Dreier warten.

TSG Hoffenheim - VfL Bochum 2:2 (2:2) Zweites Spiel, erster Sieg: Trainer Andre Breitenreiter hat mit der TSG Hoffenheim einen gelungenen Heimauftakt in der Bundesliga gefeiert. Die Kraichgauer drehten einen frühen Zwei-Tore-Rückstand und setzten sich am zweiten Spieltag durch ein Tor von Munas Dabbur (88.) mit 3:2 (2:2) gegen den VfL Bochum durch. Während Hoffenheim dadurch ins Tabellenmittelfeld klettert, hängen die Bochumer mit null Punkten erst mal im Tabellenkeller fest.

Christoph Baumgartner (14.), Ozan Kabak (23.) per Kopf und Dabbur trafen für Hoffenheim vor 17.005 Zuschauern in Sinsheim. Simon Zoller (10./13.) hatte die Gäste aus Bochum mit einem Doppelpack früh in Führung gebracht. Zudem hielt Manuel Riemann einen Foulelfmeter von Andrej Kramaric (59.). Hoffenheim blieb damit zuletzt in der Saison 2016/2017 in den ersten beiden Saisonspielen sieglos.