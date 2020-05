So könnte die Saison enden : Die Liga wird zu Ende gespielt - mit Verspätung

Meinung Düsseldorf Schon bevor es wieder losgeht, hat die Corona-Krise wieder erste Lücken in den Spielplan der Bundesligen geschlagen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber die DFL wird auf einen sportlichen Abschluss drängen, wenn nötig auch erst im August.

Nichts ist so alt wie der Spielplan von gestern - oder vorgestern. Nur 48 Stunden nachdem der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Christian Seifert stolz verkünden durfte, dass die Bundesliga ihren Betrieb Mitte Mai wieder aufnimmt, waren die ersten Spiele für drei Mannschaften bereits wieder verschoben. Der insgesamt zweite und dritte positive Corona-Fall bei Dynamo Dresden beförderte das gesamte Team in die zweiwöchige Quarantäne und die Ansetzungen in die Tonne. Die ersten beiden Zweitliga-Spieltage: schon zerstückelt. Dresdens Spiele gegen Hannover 96 und Greuther Fürth sind abgesagt. Wenn die Dresdner am 23. Mai aus der Quarantäne kommen, ist der nächste Spieltag eigentlich für den 26. oder 27. Mai angesetzt. Dass die Tabellenletzten drei Tage nach dem Ende ihrer Ausgansgsperre einen Kaltstart hinlegen sollen, ist zu bezweifeln. Das Ergebnis: Wettbewerbsverzerrung, Unmut, Chaos.