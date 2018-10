Bundesliga: Die berühmtesten Brasilianer

Name: Raoul Tagliari

Verein: Meidericher SV (1964-66)



Er war zusammen mit Zeze der erste Brasilianer, der in der Bundesliga spielte. In den zwei Jahren, die er in Deutschland aktiv war, stand er jedoch nur neunmal auf dem Platz, erzielte dabei aber immerhin vier Treffer. Nach seiner Zeit in Duisburg wechselte er 1966 zurück in seine Heimat zu Gremio.