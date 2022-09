Willi Orban (Abwehr)

Stellvertretend für die desolate Hintermannschaft von RB Leipzig steht Willi Orban in der alternativen Elf der Woche. Vier zu null hieß es am Ende des Spiels und die Frankfurter Angreifer konnten machen, was sie wollten. Das muss gegen Donezk in der Champions League deutlich besser werden. Trainer Tedesco war mächtig sauer: „Wir haben die Bälle zu schnell verloren. Frankfurt hat es gut gemacht, aber wir waren so grottenschlecht - Katastrophe.“