33. Spieltag Diese elf Bundesliga-Spieler fielen am Wochenende besonders auf

Das gilt zum einen für Chris Führich vom VfB Stuttgart, der mit seinem gelungenen Joker-Auftritt (drei Scorerpunkte) maßgeblich am wichtigen 4:1-Sieg der Schwaben in Mainz beteiligt war. Zum anderen aber auch für Doppelpacker Sebastien Haller, der nach dem 3:0 beim FC Augsburg am kommenden Woche die deutsche Meisterschaft mit dem BVB feiern kann.