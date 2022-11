Koen Casteels

Der langjährige Stammkeeper des VfL Wolfsburg hielt seine Mannschaft gegen den FSV Mainz 05 besonders in der Anfangsviertelstunde mit mehreren reaktionsschnellen Paraden im Spiel. Wenn der 30-Jährige nicht so viele Mainzer Angriffe in der ersten Halbzeit abgewehrt hätte, hätte der VfL das Spiel am Ende sicherlich nicht so klar und deutlich mit 3:0 gewonnen.