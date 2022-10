Mit geheimen Infos über Flicks WM-Liste : Diese elf Bundesliga-Spieler fielen in dieser Woche besonders auf

Meinung Düsseldorf Der 12. Spieltag ist vorbei und hat wie jede Woche einige High- und Lowlights bereitet. Die alternative Elf des Spieltags beschäftigt sich mit beidem. Diesmal geht es unter anderem um eine alte Kreisliga-Regel, um ein starkes Brüderpaar und einen Spieler, der geheime Informationen zu Flicks WM-Liste besitzt.

Im Regelfall besteht eine Elf der Woche in der Fußball-Bundesliga aus den besten Spielern des Wochenendes: Einem Torwart, der besonders gut gehalten hat, und natürlich Stürmern, die gleich mehrere Tore erzielt haben. Beides gibt es in unserer alternativen Elf der Woche auch - aber eben nicht nur.

Wir würdigen die schönsten Momente des 12. Spieltags, wie die bärenstarke Leistung von BVB-Keeper Gregor Kobel in einer emotionalen Partie gegen Eintracht Frankfurt, die am Ende aber vor allem von einer großen Schiedsrichter-Diskussion überschattet wurde. Oder das Spiel von Serge Gnabry, der nach seinem Formtief bei den Bayern bereits in fünf Pflichtspielen in Folge an mindestens einem Tor direkt beteiligt ist.