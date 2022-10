Philipp Förster

Der Mittelfeldspieler des VfL Bochum bewies an diesem Spieltag ein besonderes Füßchen. Eine Freistoßflanke in 87. Minute brachte er so scharf herein, dass Eintracht-Verteidger Evan Ndicka die Kugel im eigenen Netz versenkte. In der 90. Minute knallte er den Ball dann nach einer kurzen Körpertäuschung mit einem Rechtsschuss in den linken Winkel. Prädikat Traumtor. Da durfte er sich zurecht von seinen Teamkollegen feiern lassen.