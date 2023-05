31. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Marius Bülter (FC Schalke 04)

Diese Nerven muss man erst einmal haben: In der 102. Minute des Spiels gegen Mainz 05 tritt er zum Elfmeter an – und verwandelt sicher. 3:2 gewinnt der S04 auch seinetwegen in Mainz und springt erstmals seit dem sechsten Spieltag auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Acht Tore erzielte er in der Rückrunde und ist inzwischen sowas wie die Lebensversicherung der Schalker.