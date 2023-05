30. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Ermedin Demirovic (FC Augsburg)

Ein gähnend langweiliger Kick war das in Frankfurt, die SGE und Augsburg trennten sich am Ende 1:1. Demirovic sorgte mit seinem sehenswerten Tor für das einzige Highlight eines Spiels zweier lange siegloser Teams: Augsburg gewann in der Bundesliga zuletzt am 4. März, Frankfurt am 18. Februar. Beide übrigens gegen Bremen.