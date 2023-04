28. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Sandro Schwarz (Ex-Hertha BSC)

Das Abschluss-Statement des Ex-Trainers der Hertha an die Fans klang fast so, als hätte er selbst vor seiner Entlassung keine Hoffnung mehr auf den Verbleib auf der Trainerbank gehabt. „Ich gehe nicht im Bösen. Im Gegenteil. Ich drücke die Daumen, dass unser Team in den letzten Spielen noch die Punkte holen kann, die nötig sind, um in der Liga zu bleiben“, verlautete er über das Twitter-Profil der Hertha. So klingt einer, der sein Ego den Vereinsinteressen hintanstellt. Der bereitwillig Platz macht, wenn es keine andere Lösung gibt – die gab es wohl auch nicht. Eine Hertha unter Schwarz in dieser Form hätte mit dem Kampf um das rettende Ufer wohl nicht mehr viel zu tun gehabt.