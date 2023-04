27. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Alex Kr al (FC Schalke 04)

Gut, für sein Eigentor zum 0:1 in Hoffenheim konnte er nur bedingt etwas. Doch es hat Kral jetzt mal stellvertretend in diese Auswahl gebracht. Schalke ist von seinem guten Weg abgekommen und nach einem schwachen Auftritt bei der TSG jetzt wieder Tabellenletzter. Da halfen auch die über 10.000 Fans in Sinsheim nichts, die das Ganze quasi zu einem Heimspiel gemacht hatten. Am Freitag ist Schalke gegen Hertha BSC gefordert und braucht eine deutliche Leistungssteigerung. Bei einer erneuten Pleite gegen einen Konkurrenten sieht es stark nach Abstieg aus.