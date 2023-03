25. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Manuel Riemann (VfL Bochum)

Wieder mal ein starkes Spiel des Bochumer Keepers, dessen Rolle als Nummer eins vor zwei Wochen nach dem 0:2 gegen Schalke noch wackelte. Damals hatte er (erneut) böse gepatzt. Doch gegen Leipzig hielt er zum zweiten Mal in Folge den Kasten sauber und brachte den Gegner beim 1:0-Sieg des VfL zur Verzweiflung. Kurz vor Schluss half dann auch noch der Innenpfosten mit, als der Ball von dort direkt in Riemanns Arme sprang. Es fehlte nur noch die Jubelpose und die Parallele zu Oliver Kahn 2001 in Dortmund wäre perfekt gewesen. In jedem Fall redet jetzt wohl niemand mehr über einen möglichen Torwartwechsel. „Er stand in der Kritik. Auch zurecht“, sagte VfL-Trainer Thomas Letsch über Riemann: „Aber für die Art und Weise, wie er reagiert hat, gebührt Manu allerhöchster Respekt.“