24. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Ozan Kabak (TSG Hoffenheim)

Man fragt sich ja öfter mal, worüber ein Spieler noch mit dem Schiedsrichter diskutiert, nachdem er einen Gegner umgesenst und dafür Gelb gesehen hat. Es liegt wohl in der DNA eines Fußball-Profis. So auch bei Kabak, der bereits verwarnt nach einem Foul, das er gar nicht begangen hatte, den Ball wohl aus Wut über die Entscheidung demonstrativ wegschmiss. Folgerichtig gab es Gelb-Rot, da halfen auch die Diskussionen nichts mehr. Ein extrem dummer Platzverweis in einer Phase, in der die TSG drauf und dran war, in Freiburg noch zu gewinnen. Stattdessen gab es kurz vor Schluss das 1:2. „Er war sich wohl nicht bewusst in dem Moment, dass er schon eine Gelbe Karte hat. Ich will das nicht schönreden, er muss da einen kühlen Kopf bewahren, aber dem Jungen tut es richtig leid“, sagte TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo. Kaufen kann sich Hoffenheim - auch dadurch jetzt Tabellenletzter - davon nichts.