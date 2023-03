23. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Niklas Schmidt (Werder Bremen)

Der Bremer Spieler hatte am Samstag in der Partie beim FC Augsburg eine große Möglichkeit liegen lassen, als ihm Augsburgs Renato Veiga den Ball direkt in den Fuß spielte. Schmidt hätte Marvin Ducksch den Ball in die Füße spielen können – und es hätte vermutlich einen Treffer für den SVW gegeben. Doch Schmidt tat es nicht, was ihm einen Anpfiff seines Mitspielers einbrachte. „Ich habe von Duckschi einen kleinen Einlauf bekommen, aber das gehört dazu“, sagte er nach dem Spiel.