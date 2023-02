22. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Marvin Ducksch (SV Werder Bremen)

Der Aufsteiger aus Bremen hat vor allem deshalb nichts mit dem Abstieg zu tun, weil er seine Spiele gegen die Teams aus dem Tabellenkeller regelmäßig gewinnt. So auch am Samstag mit 3:0 gegen Bochum. Auch ein Grund: Die „hässlichen Vögel“, also Niclas Füllkrug und Marvin Duksch. Das Sturmduo war wieder mal erfolgreich, Füllkrug zum 14. und Duksch zum fünften Mal in dieser Saison. Letzterer traf per frechem Freistoß unter der Mauer durch und bestrafte Bochum dafür, den Trend eines hinter der Mauer liegenden Spielers nicht mitzumachen.