21. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Julian Nagelsmann (FC Bayern München)

„Absolut nicht“ hätte es gereicht, um als aktiver bei den ganz großen heutigen Fußballern mitzuspielen, hatte Julian Nagelsmann unter der Woche am Rande des Champions-League-Spiels in Paris bei Prime Video gesagt. Als Trainer aber ist er schon mit 35 ganz oben angekommen und in Gladbach zeigte sich deutlich, wie viel Druck das auch mit sich bringt. Auch nach dem Spiel war Nagelsmann aufgrund der Roten Karte gegen Upamecano noch ungehalten, stürmte in die Schiedsrichter-Kabine und schimpfte danach in der Mixed Zone vor aller Ohren über ein „weichgespültes Pack“ - wobei er natürlich nicht zwingend den Schiedsrichter meinte, wie er später sagte. Seine Entschuldigung über die sozialen Medien wirkte auch eher dahingesagt, weil sie Formulierungen wie „Emotionen gehören zum Sport dazu“ enthielt und Nagelsmann davon sprach, dass er sich wegen der Wortwahl entschuldigen „muss“ - nicht „möchte“. So oder so gab der Bayern-Coach ein schlechtes Bild ab und der DFB ermittelt, eine Strafe ist wahrscheinlich. Emotionen gehören dazu, keine Frage. Aber so ein Verhalten? Absolut nicht.