19. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Manuel Neuer

Auf dem Platz sorgte der Kapitän der Bayern nicht für Aufsehen. Dafür lieferte Manuel Neuer außerhalb des Platzes viel Gesprächsstoff. Nachdem sein Torwarttrainer und langjähriger Freund Toni Tapalovic aufgrund von Differenzen mit Cheftrainer Julian Nagelsmann bei den Bayern entlassen wurde, äußerte sich der Torwart via Interview bei der Süddeutschen Zeitung und kritisierte den Umgang mit Tapalovic und die FCB-Vereinsführung scharf. Gut kam das Interview weder bei den Bossen in München, noch bei den Fans des Rekordmeisters an.