17. Spieltag Die alternative Elf der Woche

Giovanni Reyna

Dass der Dortmunder nichts sehen, nichts hören und nicht reden will, brachte er nach seinem Treffer am Sonntag gegen Augsburg bereits gestenreich zum Ausdruck. Das scheint dem 20-Jährigen der geeignetste Umgang mit der Schnurre um den Konflikt mit US-Trainer Gregg Berhalter bei der WM in Katar. Beim 2:1-Sieg in Mainz traf er schon wieder als Joker – diesmal tief in der Nachspielzeit zum Auswärtssieg. Das spricht für sich.