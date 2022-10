Ricardo Pepi

Ein weiterer junger torgefährlicher Offensivmann spielt aktuell gar nicht in der Bundesliga, steht aber noch bei einem Bundesligisten unter Vertrag. Ricardo Pepi, der mit knapp 16 Millionen Euro schwere Rekordeinkauf des FC Augsburg, wurde nach einem enttäuschenden halben Jahr in Deutschland in die Niederlande zum FC Groningen verliehen. Dort blüht der US-Amerikaner richtig auf. Der Leihspieler traf in sechs Ligaspielen bereits fünfmal. Auch an diesem Spieltag knipste er wieder.