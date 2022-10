Denis Huseinbasic

Vor ein paar Monaten kickte er noch in der Regionalliga bei Kickers Offenbach, für gerade einmal 50.000 Euro wechselte er im Sommer zum 1. FC Köln und nun traf der 21-Jährige schon wieder in der Bundesliga. Der steile Aufstieg des Kölner Mittelfeldspielers bescherte den Geißböcken an diesem Spieltag auch einen Dreier im Duell gegen den FC Augsburg. Trainer Steffen Baumgart wird sicherlich noch reichlich Freude an diesem Glücksgriff haben.